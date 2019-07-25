«Комсомолка» объявила досрочную подписку на 2020 год в Челябинске

СЕГОДНЯ 19:15 2019-07-25T19:27:01+03:00

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Уважаемые читатели, до 31 августа идет досрочная подписка на газету «Комсомольская правда» на следующий год. Это значит, что вы можете подписаться на ежедневные выпуски и на еженедельник с телепрограммой по специальной цене. Это выгодно!

Тарифы на январь-июнь:

• ежедневная газета — 1281,24 руб.;

• еженедельник с телепрограммой — 719,40 руб.;

• ежедневная + еженедельник — 1797 руб.

Подписка на «Комсомолку» — отличный подарок пожилым родителям на любой праздник!

Подробности можете узнать по телефону 8 (351) 7000-967 (доб. 1021).

ИСТОЧНИК KP.RU