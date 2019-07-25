Житель Челябинской области лишился 35 тысяч, пытаясь взять кредит через интернет

СЕГОДНЯ 19:57 2019-07-25T19:58:29+03:00

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В полицию Миасса обратился 44-летний местный житель. Он решил взять кредит через интернет, а в итоге лишился 35 тысяч рублей.

Полицейским миассец рассказал, что увидел рекламу банка случайно, листая новости в Сети. Заинтересовался, заполнил заявку на сайте. Вскоре ему позвонила сотрудница банка и одобрила кредит на 150 тысяч. Но, чтобы получить деньги, нужно было перевести 2500 рублей за пакет документов. А затем — оплатить страховку и прочие услуги.

Миассец перевел нужную сумму, но 150 тысяч так и не получил. А представители банка перестали выходить на связь.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет. Сейчас по данному факту проводятся следственные действия, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU