2019-07-26T04:40:03+03:00
Общество

Прощание с 90-ми: житель Челябинской области бесплатно отдает свою коллекцию видеокассет

Но подарок оказался невостребованным
Ирина КАРЕЛИНА
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Более сотни видеокассет никому не нужны. Фото: Данила Бобров.Более сотни видеокассет никому не нужны. Фото: Данила Бобров.
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Когда-то мы обменивались видеокассетами и даже брали их в прокате. А теперь это прошлый век в прямом и переносном смысле. Житель Катав-Ивановска решил наконец-то расстаться со своей коллекцией видеокассет. У него их более сотни. И еще столько же DVD-дисков с фильмами и музыкой.

— Самовывоз. БЕСПЛАТНО! — написал он капслоком в объявлении на одном из сайтов.

Не смотря на моду на 90-е (сейчас в цене атрибуты того времени вроде игровой приставки Dendy или «Тетриса»), забрать видеокассеты никто не захотел. Сейчас и проигрывателей-то для них ни у кого уже нет. Зато DVD-диски разобрали сразу.

— Да, их можно посмотреть. Но качество будет отвратительным! Потому что раньше телевизоры были другие. А у современных мониторов — разрешение экрана гораздо больше. А если диски пиратские, на которых записано по несколько фильмов, то смотреть это вообще невозможно. Поэтому я не стал забирать. Хотя видел, что такие диски даже продают в центре Челябинска! — рассказал читатель КП-Челябинск Андрей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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