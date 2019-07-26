Прощание с 90-ми: житель Челябинской области бесплатно отдает свою коллекцию видеокассет
Когда-то мы обменивались видеокассетами и даже брали их в прокате. А теперь это прошлый век в прямом и переносном смысле. Житель Катав-Ивановска решил наконец-то расстаться со своей коллекцией видеокассет. У него их более сотни. И еще столько же DVD-дисков с фильмами и музыкой.
— Самовывоз. БЕСПЛАТНО! — написал он капслоком в объявлении на одном из сайтов.
Не смотря на моду на 90-е (сейчас в цене атрибуты того времени вроде игровой приставки Dendy или «Тетриса»), забрать видеокассеты никто не захотел. Сейчас и проигрывателей-то для них ни у кого уже нет. Зато DVD-диски разобрали сразу.
— Да, их можно посмотреть. Но качество будет отвратительным! Потому что раньше телевизоры были другие. А у современных мониторов — разрешение экрана гораздо больше. А если диски пиратские, на которых записано по несколько фильмов, то смотреть это вообще невозможно. Поэтому я не стал забирать. Хотя видел, что такие диски даже продают в центре Челябинска! — рассказал читатель КП-Челябинск Андрей.
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ИСТОЧНИК KP.RU