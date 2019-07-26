«Он был отличным пловцом»: парень из Магнитогорска утонул в Соленом озере при загадочных обстоятельствах

СЕГОДНЯ 04:41 2019-07-26T04:41:14+03:00

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21 июля в башкирском озере Тозлокуль (по-русски Соленое) утонул молодой человек из Магнитогорска. Как именно это произошло, неизвестно. Родные говорят, что с погибшим на озере были еще трое парней, но они толком ничего объяснить не могут — путаются в показаниях.

— Возможно, есть очевидцы происшествия. Полезна любая информация. Сообщите, пожалуйста, в личные сообщения. Анонимность гарантируем, — написала жительница Магнитогорска Резеда на своей странице в ВК.

Пользователи соцсети обсуждают случившееся:

— Лично была знакома с погибшим. Он был отличным пловцом. Не мог он сам вот так утонуть! — прокомментировала Маргарита.

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ИСТОЧНИК KP.RU