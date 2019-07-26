Мужчина бегал с ножом за кондуктором и пассажирами трамвая в Челябинске
Страшный инцидент произошел в четверг, 25 июля, в Челябинске.
— Неизвестный мужчина бегал c ножом по трамваям на Северо-западе. Угрожал физической расправой кондукторам и пассажирам. Не хотел выходить из трамвая. В итоге приехал на конечную остановку «Улица Чичерина». Туда и вызвали наряд полиции, — рассказал очевидец в группе «Челябинский транспорт».
— Пора вооружаться, — вздохнули кондуктора и водители.
Неадекватные пассажиры попадаются им нередко. Связываться с таким — себе дороже. По словам очевидцев, даже сотрудники вневедомственной охраны не стали рисковать, а дождались подмоги из полиции. В итоге мужчину с ножом задержали.
— Рецидивист, 25 лет отсидки. Не прошло и недели, как он освободился, — рассказал водитель трамвая Виталий Лешуков.
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ИСТОЧНИК KP.RU