Мужчина бегал с ножом за кондуктором и пассажирами трамвая в Челябинске

СЕГОДНЯ 04:49 2019-07-26T04:49:51+03:00

Он только недавно освободился из тюрьмы

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Страшный инцидент произошел в четверг, 25 июля, в Челябинске.

— Неизвестный мужчина бегал c ножом по трамваям на Северо-западе. Угрожал физической расправой кондукторам и пассажирам. Не хотел выходить из трамвая. В итоге приехал на конечную остановку «Улица Чичерина». Туда и вызвали наряд полиции, — рассказал очевидец в группе «Челябинский транспорт».

— Пора вооружаться, — вздохнули кондуктора и водители.

Неадекватные пассажиры попадаются им нередко. Связываться с таким — себе дороже. По словам очевидцев, даже сотрудники вневедомственной охраны не стали рисковать, а дождались подмоги из полиции. В итоге мужчину с ножом задержали.

— Рецидивист, 25 лет отсидки. Не прошло и недели, как он освободился, — рассказал водитель трамвая Виталий Лешуков.

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ИСТОЧНИК KP.RU