«Пятитысячные купюры летали над дорогой»: в Магнитогорске автомобилист выронил кошелек с крупной суммой

СЕГОДНЯ 04:51 2019-07-26T04:51:07+03:00

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В эту историю сложно поверить. Ведь где это видано, чтобы деньги по воздуху летали?! Однако, у этого инцидента есть немало очевидцев.

— 25 июля примерно в 15:10 на дороге напротив «Добростроя», видимо, из машины у кого-то вылетел кошелек с крупной суммой денег. По всей дороге летали пятитысячные купюры. Мы как раз приехали в «Ленту».

Это надо было видеть, как люди носились по дороге и собирали эти деньги! Один особо умный дяденька сдал назад, схватил этот кошелек, собрал, что было в округе, и ретировался, — написал очевидец в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Сначала все подумали, что это шутка. Или, может, деньги были ненастоящие — кто-то решил грубо разыграть народ. Но несколько человек подтвердили правдивость истории.

— Это реально было. Кошелек валялся. Люди бегали по дороге, как сумасшедшие. Одному парню в руки «штука» прилетела. Деньги настоящие, лично видела, — прокомментировала Кристина Романец.

А потом нашелся и сам владелец кошелька.

— Я вам клянусь, что деньги настоящие! Это кошелек моего мужа. Он оставил его на крыше машины. Ехал платить за ипотеку. Было около 22 тысяч рублей, может больше. Понятно, что денег уже не найти. Но в кошельке были все карты. Мужчина, подобравший кошелек, найдись, пожалуйста, — написала Полина Кузнецова.

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ИСТОЧНИК KP.RU