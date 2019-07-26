На Южном Урале неизвестный мужчина пытался похитить ребенка с детской площадки
Инцидент произошел вечером 24 июля в Кыштыме. Во дворе дома 168 по улице Калинина неизвестный мужчина пытался украсть мальчика, который играл на детской площадке.
Сотрудники полиции не уточняют возраст ребенка и не рассказывают почему он поздним вечером находился на улице без присмотра родителей.
Сейчас правоохранители ищут свидетелей, которые могли видеть, как все произошло.
Очевидцев просят позвонить в полицию по телефонам: 8(35151) 4-46-61, 02 или обратиться по адресу ул.Кр.Звезда, 97.
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ИСТОЧНИК KP.RU