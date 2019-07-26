На Южном Урале неизвестный мужчина пытался похитить ребенка с детской площадки

СЕГОДНЯ 07:05 2019-07-26T07:05:21+03:00

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Инцидент произошел вечером 24 июля в Кыштыме. Во дворе дома 168 по улице Калинина неизвестный мужчина пытался украсть мальчика, который играл на детской площадке.

Сотрудники полиции не уточняют возраст ребенка и не рассказывают почему он поздним вечером находился на улице без присмотра родителей.

Сейчас правоохранители ищут свидетелей, которые могли видеть, как все произошло.

Очевидцев просят позвонить в полицию по телефонам: 8(35151) 4-46-61, 02 или обратиться по адресу ул.Кр.Звезда, 97.

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ИСТОЧНИК KP.RU