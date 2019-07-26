2019-07-26T08:13:43+03:00
Политика

Текслер встретился с куратором центризбиркома и обсудил новые технологии на выборах

На протоколы участковых избиркомов нанесут QR-коды
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Алексей Текслер провел рабочую встречу с сотрудниками ЦИК.Алексей Текслер провел рабочую встречу с сотрудниками ЦИК.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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Глава Челябинской области провел рабочую встречу с членом федерального ЦИК Сиябшахом Шапиевым. Он же назначен региональным куратором будущих выборов на Южном Урале. Также на встрече присутствовал председатель областной избирательной комиссии Сергей Обертас.

В рамках встречи обсудили подготовку к выборам 8 сентября, ситуацию с внедрением новых технологий для голосования, вопросы законности, открытости выборов и соблюдения прав избирателей. Напомним, что осенью в Челябинске выбирают депутатов райсобраний, а по области пройдут выборы губернатора, сельских глав и муниципальных депутатов.

— Все организационные вопросы по подготовке к Единому дню голосования в регионе под контролем. К выборам готовимся. От подготовки помещений для голосования до сопровождения, охраны — мы, насколько я понимаю, находимся в хорошем тонусе, — подчеркнул Алексей Текслер.

— Главы муниципальных образований подтверждают, что 100% участковых избирательных комиссий в рамках стандарта ЦИК будут оснащены техническими средствами, и все протоколы будут с QR-кодами, — отметил председатель избирательной комиссии области Сергей Обертас.

Количество избирателей в Челябинской области по состоянию на 1 января 2019 года составляет 2 633 687 человек.

Участники встречи подчеркнули, что выборы в Челябинской области должны пройти на высоком организационном уровне, в рамках действующего законодательства, максимально объективно, открыто и с легитимными результатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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