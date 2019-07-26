В Челябинске ищут хозяев для котиков, спасенных из подвалов

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-26T08:35:01+03:00

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Милейших котеек пристраивает в добрые руки волонтер Светлана Ципровская. Всех их нашли в подвалах. Зоозащитница отмыла и выходила малышей. Все они здоровые и ухоженные.

— Мальчишки и девчонки ждут своих родителей! Очень хотят побыстрее обрести свои семьи! Все игривые, озорные, веселые. Влюбляйтесь в нас! Приезжайте к нам знакомиться! Забирайте нас в свои семьи! — написала Светлана в группе помощи бездомным кошкам Челябинска.

Эти питомцы сейчас живут в приюте, им нужен дом. Фото: Светлана Ципровская

А еще она подыскивает семью для трехцветной кошечки, которую челябинец нашел под капотом своего авто. Хвостатая забралась туда на парковке. А заметили ее только через два дня, когда семья поехала за город. Кошечка запищала, и ее услышали, но достать самостоятельно не смогли, пришлось ехать в автосервис. Чудом котенок не пострадал.

Все питомцы ухоженные и здоровые. Фото: Светлана Ципровская

Если вы захотели взять кого-то из котиков, позвоните Светлане 89525213230.

Эта кошечка два дня находилась под капотом машины. Фото: Светлана Ципровская

ИСТОЧНИК KP.RU