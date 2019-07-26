2019-07-26T09:17:49+03:00
Общество

Публичная библиотека Челябинска оцифровала уникальные 200-летние книги

Книжные памятники теперь можно увидеть в интернете
Валентина ВАГАНОВА
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Работой по оцифровке архива ЧОУНБ занимается давно и целенаправленно.Работой по оцифровке архива ЧОУНБ занимается давно и целенаправленно.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Старинные книги из челябинской Публички получили цифровой аналог. На современный формат перевели 74 издания. В основном это фолианты возрастом более 200 лет. Об этом сообщает издание «Вечерний Челябинск».

— Специалисты оцифровали следующие книги: «Судебник царя и великого князя Ивана Васильевича» (1768 г.), «Описание коронации Ее Величества Императрицы и Самодержицы Всероссийской Анны Иоанновны» (1730 г.), «Российский театр, или Полное собрание всех Российских театральных сочинений» (1788 г.), «Русская летопись по Никонову списку» (1768 г.) и другие, — рассказали в пресс-службе ЧОУНБ.

Оцифровка трудоемкий процесс и проводится на специальном оборудовании. Фото: пресс-служба ЧОУНБ

Оцифровка трудоемкий процесс и проводится на специальном оборудовании. Фото: пресс-служба ЧОУНБ

На оцифровку книжных памятников потратили полмиллиона рублей из областного бюджета. Кропотливую работу проводила компания из Екатеринбурга под контролем специалистов библиотеки.

На цифровой формат были переведены 74 издания. Фото: пресс-служба ЧОУНБ

На цифровой формат были переведены 74 издания. Фото: пресс-служба ЧОУНБ

Оцифрованные издания можно увидеть на портале Национальной электронной библиотеки, а также на сайте Публички.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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