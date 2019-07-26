Публичная библиотека Челябинска оцифровала уникальные 200-летние книги
Старинные книги из челябинской Публички получили цифровой аналог. На современный формат перевели 74 издания. В основном это фолианты возрастом более 200 лет. Об этом сообщает издание «Вечерний Челябинск».
— Специалисты оцифровали следующие книги: «Судебник царя и великого князя Ивана Васильевича» (1768 г.), «Описание коронации Ее Величества Императрицы и Самодержицы Всероссийской Анны Иоанновны» (1730 г.), «Российский театр, или Полное собрание всех Российских театральных сочинений» (1788 г.), «Русская летопись по Никонову списку» (1768 г.) и другие, — рассказали в пресс-службе ЧОУНБ.
Оцифровка трудоемкий процесс и проводится на специальном оборудовании. Фото: пресс-служба ЧОУНБ
На оцифровку книжных памятников потратили полмиллиона рублей из областного бюджета. Кропотливую работу проводила компания из Екатеринбурга под контролем специалистов библиотеки.
На цифровой формат были переведены 74 издания. Фото: пресс-служба ЧОУНБ
Оцифрованные издания можно увидеть на портале Национальной электронной библиотеки, а также на сайте Публички.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU