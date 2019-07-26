В горздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске
Пострадавшими в ДТП с маршруткой в Ленинском районе числятся восемь человек. Еще один погиб — 56-летний мужчина, стоявший на остановке, попал под автокран. Детей среди раненых нет.
— В городские больницы №1 и №9 на скорой увезли пострадавших, которые не находятся в состоянии шока. Двое отказались от госпитализации. К медикам обратилась свидетельница аварии, которая испытала сильный стресс от увиденного, — рассказала начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова агентству «Полит 74».
Кран протаранил маршрутные такси в Челябинске.
Напомним, авария произошла утром 26 июля на остановке «Улица Барбюса». Автокран протаранил две маршрутки. По предварительным данным, у машины отказали тормоза на спуске с моста.
ИСТОЧНИК KP.RU