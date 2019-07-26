2019-07-26T09:10:09+03:00
Происшествия

В горздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске

Свидетельнице аварии стало плохо после увиденного
Сергей УФИМЦЕВ
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Основной удар пришелся на маршрутку №66. Фото: группа "Регион 74"/vk.comОсновной удар пришелся на маршрутку №66. Фото: группа "Регион 74"/vk.com
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Пострадавшими в ДТП с маршруткой в Ленинском районе числятся восемь человек. Еще один погиб — 56-летний мужчина, стоявший на остановке, попал под автокран. Детей среди раненых нет.

— В городские больницы №1 и №9 на скорой увезли пострадавших, которые не находятся в состоянии шока. Двое отказались от госпитализации. К медикам обратилась свидетельница аварии, которая испытала сильный стресс от увиденного, — рассказала начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова агентству «Полит 74».

Кран протаранил маршрутные такси в Челябинске.

Напомним, авария произошла утром 26 июля на остановке «Улица Барбюса». Автокран протаранил две маршрутки. По предварительным данным, у машины отказали тормоза на спуске с моста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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