В горздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-26T09:10:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Пострадавшими в ДТП с маршруткой в Ленинском районе числятся восемь человек. Еще один погиб — 56-летний мужчина, стоявший на остановке, попал под автокран. Детей среди раненых нет.

— В городские больницы №1 и №9 на скорой увезли пострадавших, которые не находятся в состоянии шока. Двое отказались от госпитализации. К медикам обратилась свидетельница аварии, которая испытала сильный стресс от увиденного, — рассказала начальник горздрава Челябинска Наталья Горлова агентству «Полит 74».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/722384" frameborder="0"></iframe> Кран протаранил маршрутные такси в Челябинске.

Напомним, авария произошла утром 26 июля на остановке «Улица Барбюса». Автокран протаранил две маршрутки. По предварительным данным, у машины отказали тормоза на спуске с моста.

ИСТОЧНИК KP.RU