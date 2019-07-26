2019-07-26T10:52:50+03:00
Происшествия

ГИБДД внепланово проверит грузовики после ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске

Инспекторов заинтересовало состояние подвижного состава на автотранспортных предприятиях
Сергей УФИМЦЕВ
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Автокран протаранил три маршрутки из-за отказа тормозов.Автокран протаранил три маршрутки из-за отказа тормозов.Фото: Ирина КАРЕЛИНА
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В ГИБДД заявили о внеплановых рейдах на автотранспортные предприятия в Челябинске. Поводом стала автокатастрофа 26 июля: у автокрана отказали тормоза, и он протаранил три маршрутки. Погиб один человек, еще восемь ранены.

Госавтоинспекцию заинтересовало состояние подвижного состава на автотранспортных предприятиях.

Кран протаранил маршрутные такси в Челябинске.

— Уже с сегодняшнего дня начинаются массовые проверки. После них мы дадим оценку работе должностных лиц, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Напомним, ДТП с автокраном и маршрутками случилось утром на остановке «Улице Барбюса». Водитель автокрана настаивает, что у него отказали тормоза на спуске с моста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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