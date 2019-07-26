2019-07-26T10:53:09+03:00
Общество

Текслер запретил движение грузовиков днем после ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске

Крупногабаритному транспорту разрешено выезжать на улицы только вечером и ночью
Сергей УФИМЦЕВ
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Поводом для проверок стало ДТП с маршрутками.Поводом для проверок стало ДТП с маршрутками.Фото: Ирина КАРЕЛИНА
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Глава региона отреагировал на ДТП с автокраном и тремя маршрутками в Челябинске. По распоряжению Алексея Текслера, с сегодняшнего дня большегрузам запрещено передвигаться по городу в дневное время. Им можно выезжать только вечером и ночью, когда на улице меньше людей. Мораторий касается только грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, 26 июля автокран протаранил три маршрутки на улице Дзержинского. Пострадали восемь человек, один погиб. Водитель большегруза утверждает, что у него отказали тормоза на спуске с моста. После этого в ГИБДД объявили о массовых проверках автотранспортных предприятий города.

Кран протаранил маршрутные такси в Челябинске.

— Во время рейдов инспектора проверят исправность маршрутных такси, грузовиков и автокранов. Также сотрудники Госавтоинспекции проверят порядок выпуска транспорта на линию и проведение медосмотров водителей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Проверки взял на контроль главный полицейский региона, генерал-лейтенант Андрей Сергеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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