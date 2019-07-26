Текслер запретил движение грузовиков днем после ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске
Глава региона отреагировал на ДТП с автокраном и тремя маршрутками в Челябинске. По распоряжению Алексея Текслера, с сегодняшнего дня большегрузам запрещено передвигаться по городу в дневное время. Им можно выезжать только вечером и ночью, когда на улице меньше людей. Мораторий касается только грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Напомним, 26 июля автокран протаранил три маршрутки на улице Дзержинского. Пострадали восемь человек, один погиб. Водитель большегруза утверждает, что у него отказали тормоза на спуске с моста. После этого в ГИБДД объявили о массовых проверках автотранспортных предприятий города.
Кран протаранил маршрутные такси в Челябинске.
— Во время рейдов инспектора проверят исправность маршрутных такси, грузовиков и автокранов. Также сотрудники Госавтоинспекции проверят порядок выпуска транспорта на линию и проведение медосмотров водителей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Проверки взял на контроль главный полицейский региона, генерал-лейтенант Андрей Сергеев.
ИСТОЧНИК KP.RU