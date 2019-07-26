Текслер запретил движение грузовиков днем после ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-26T10:53:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава региона отреагировал на ДТП с автокраном и тремя маршрутками в Челябинске. По распоряжению Алексея Текслера, с сегодняшнего дня большегрузам запрещено передвигаться по городу в дневное время. Им можно выезжать только вечером и ночью, когда на улице меньше людей. Мораторий касается только грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, 26 июля автокран протаранил три маршрутки на улице Дзержинского. Пострадали восемь человек, один погиб. Водитель большегруза утверждает, что у него отказали тормоза на спуске с моста. После этого в ГИБДД объявили о массовых проверках автотранспортных предприятий города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/722384" frameborder="0"></iframe> Кран протаранил маршрутные такси в Челябинске.

— Во время рейдов инспектора проверят исправность маршрутных такси, грузовиков и автокранов. Также сотрудники Госавтоинспекции проверят порядок выпуска транспорта на линию и проведение медосмотров водителей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Проверки взял на контроль главный полицейский региона, генерал-лейтенант Андрей Сергеев.

ИСТОЧНИК KP.RU