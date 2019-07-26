После аварии с краном и тремя маршрутками в Челябинске возбудили уголовное дело
Автокатострофа в Ленинском районе Челябинска обернулась уголовным делом. Утром 26 июля автокран, съезжая с моста на ул. Дзержинского, протаранил три маршрутки. Один человек погиб и еще восемь пострадали.
Уголовное дело возбудили по статье за нарушение ПДД, которое привело к гибели человека. По статье виновнику грозит до пяти лет колонии. Кран снес пешехода, который стоял на остановке и собирался переходить дорогу. По предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозов большегруза.
Как сообщала ранее КП-Челябинск, на место аварии прибыло полицейское начальство и представители этнических диаспор. В больницу увезли восьмерых челябинцев. После резонансного ДТП в южноуральской столице запретили движение грузовиков днем и устроили массовые проверки габаритной дорожной техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU