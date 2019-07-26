2019-07-26T13:38:03+03:00
Происшествия

Водитель крана, который протаранил три маршрутки в Челябинске, объяснил, как случилась авария

По его словам, когда он выезжал со стоянки, машина была исправна
Андрей АБРАМОВ
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Водитель крана рассказал, как протаранил три маршрутки.Водитель крана рассказал, как протаранил три маршрутки.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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Утром 26 июля в Ленинском районе Челябинска случилась автокатастрофа. На съезде с моста по Дзержинского автокран протаранил три маршрутки и задавил одного пешехода. Возбуждено уголовное дело. Водитель крана, которого сейчас увезли в больницу, рассказал о случившемся.

— Я хотел на Меридиан повернуть. Я скорость выключил, начал тормозить, а он уже все... Уже не тормозил. Когда утром я выезжал со стоянки, транспортное средство было исправным.

По предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозной системы. Полиция возбудила уголовное дело за гибель человека по причине нарушения правил дорожного движения. В Челябинске начались массовые проверки большегрузов.

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Водитель крана рассказал о резонансной аварии в Челябинске.ГИБДД Челябинска

ИСТОЧНИК KP.RU

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