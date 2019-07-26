Как получить бесплатно 1 ГБ Интернета в роуминге

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-26T13:25:11+03:00

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Для этого надо подключить услугу «Автооплата» на любую сумму и привязать для оплаты карту Mastercard Platinum. На телефон абонента придет SMS об активации специального предложения. Трафик будет автоматически расходоваться в роуминге. Объем бонусного трафика для карт Mastercard Platinum — 1 ГБ. Гигабайты можно использовать в любой пропорции до их исчерпания начиная с первого выхода в Интернет в международном роуминге.

Предложение действует до 15 февраля 2020 года.

Полные условия акции

Заказать карту Mastercard можно на сайте или в любом офисе Челябинвестбанка.

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ИСТОЧНИК KP.RU