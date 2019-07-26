2019-07-26T14:00:35+03:00
Общество

Центр занятости назвал ТОП-5 мужских профессий, с которыми справляются жительницы Челябинска

На тяжелую работу идет немало женщин
Валентина ВАГАНОВА
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Сейчас запрещенными для женщин значатся 98 профессий.Сейчас запрещенными для женщин значатся 98 профессий.Фото: Виктория ДУДИНА
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Челябинки могут и дебошира вывести из общественного места, и проводку починить, и выполнить другую мужскую работу. В областном центре занятости проанализировали последние записи в трудовых книжках женщин, стоящих на учете. Исходя из них, составили рейтинг мужских профессий, с которыми слабый пол Челябинска справляется не хуже сильного. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама».

Итак, в пятерку вошли:

• охранники — эту профессию примерили на себя 78 южноуральских женщин;

• слесари — 34 женщины;

• электромонтеры — 15;

• стрелки и токари — по 8 человек;

• грузчики — 6.

Успели южноуральские леди поработать еще в силовых структурах, а также водителями, арматурщиками, сварщиками и егерями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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