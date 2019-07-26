Центр занятости назвал ТОП-5 мужских профессий, с которыми справляются жительницы Челябинска
Челябинки могут и дебошира вывести из общественного места, и проводку починить, и выполнить другую мужскую работу. В областном центре занятости проанализировали последние записи в трудовых книжках женщин, стоящих на учете. Исходя из них, составили рейтинг мужских профессий, с которыми слабый пол Челябинска справляется не хуже сильного. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама».
Итак, в пятерку вошли:
• охранники — эту профессию примерили на себя 78 южноуральских женщин;
• слесари — 34 женщины;
• электромонтеры — 15;
• стрелки и токари — по 8 человек;
• грузчики — 6.
Успели южноуральские леди поработать еще в силовых структурах, а также водителями, арматурщиками, сварщиками и егерями.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU