Следователи определились с окончательной редакцией обвинения челябинцу, который совращал детей в интернате
26 июля в областном суде рассмотрели ходатайство следователя о продлении ареста Сергею Кокорину. Он известен как фигурант дела о секс-скандале в детском доме под Челябинском. Согласно новому решению суда, под домашним арестом Кокорин остается до 2 ноября. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе областного суда.
На заседании следователь сообщил, что эти несколько месяцев нужны, чтобы Кокорин ознакомился с материалами уголовного дела. Это означает, что расследование завершено и после ноября дело начнут рассматривать в суде.
Кокорина обвиняют в девяти эпизодах насильственных действий сексуального характера над детьми. Ранее в интервью КП-Челябинск, мужчина изложил свою версию. По его словам, он стал жертвой оговора. Также Кокорин уверен, что его дело закроют.
История насилия в интернате под Челябинском вызвала большой резонанс. «Комсомолка» посветила происшествию серию расследований.
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Главный фигурант секс-скандала под Челябинском рассказал, чем занимался с подростками в интернате
ИСТОЧНИК KP.RU