Жителей Челябинска возмутили «тюремные нары» в сквере

СЕГОДНЯ 07:10 2019-07-27T07:10:25+03:00

Надо же было додуматься! Фото: группа во «ВКонтакте» «Подслушано ЧМЗ»

Народ гадает, кто мог их «построить»

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Необычную конструкцию заметили в Металлургическом районе, в сквере на улице Богдана Хмельницкого. Неизвестные поставили лавочки друг на друга.

Фото «двухъярусных» скамеек выложили в группе «Подслушано ЧМЗ». Пользователи обсуждают, кто до этого додумался и зачем.

— Суровое чмзовское быдло решило построить себе нары из лавочек, — написали челябинцы. — Чтобы на втором ярусе сидеть, а ножки царские на первом были.

Захочет бабушка посидеть или мама с ребенком, и что им делать... Фото: группа во «ВКонтакте» «Подслушано ЧМЗ»

Некоторые в шутку предположили, что лавочки так поставили для благого дела.

— Да они просто асфальт подметали от семок, а лавки мешали.

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ИСТОЧНИК KP.RU