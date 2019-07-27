2019-07-27T07:10:25+03:00
Общество

Жителей Челябинска возмутили «тюремные нары» в сквере

Народ гадает, кто мог их «построить»
Валентина ВАГАНОВА
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Надо же было додуматься! Фото: группа во «ВКонтакте» «Подслушано ЧМЗ»Надо же было додуматься! Фото: группа во «ВКонтакте» «Подслушано ЧМЗ»
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Необычную конструкцию заметили в Металлургическом районе, в сквере на улице Богдана Хмельницкого. Неизвестные поставили лавочки друг на друга.

Фото «двухъярусных» скамеек выложили в группе «Подслушано ЧМЗ». Пользователи обсуждают, кто до этого додумался и зачем.

— Суровое чмзовское быдло решило построить себе нары из лавочек, — написали челябинцы. — Чтобы на втором ярусе сидеть, а ножки царские на первом были.

Захочет бабушка посидеть или мама с ребенком, и что им делать... Фото: группа во «ВКонтакте» «Подслушано ЧМЗ»

Захочет бабушка посидеть или мама с ребенком, и что им делать... Фото: группа во «ВКонтакте» «Подслушано ЧМЗ»

Некоторые в шутку предположили, что лавочки так поставили для благого дела.

— Да они просто асфальт подметали от семок, а лавки мешали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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