Жителей Челябинска возмутили «тюремные нары» в сквере
Необычную конструкцию заметили в Металлургическом районе, в сквере на улице Богдана Хмельницкого. Неизвестные поставили лавочки друг на друга.
Фото «двухъярусных» скамеек выложили в группе «Подслушано ЧМЗ». Пользователи обсуждают, кто до этого додумался и зачем.
— Суровое чмзовское быдло решило построить себе нары из лавочек, — написали челябинцы. — Чтобы на втором ярусе сидеть, а ножки царские на первом были.
Захочет бабушка посидеть или мама с ребенком, и что им делать... Фото: группа во «ВКонтакте» «Подслушано ЧМЗ»
Некоторые в шутку предположили, что лавочки так поставили для благого дела.
— Да они просто асфальт подметали от семок, а лавки мешали.
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