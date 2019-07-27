В Челябинске дети кидаются камнями в проезжающие автомобили
Жительница Металлургического района стала очевидцем возмутительной детской забавы на дороге. Трое мальчуганов кидали камни в проезжающие автомобили. Более того, школьники выбегали на проезжую часть и рисковали угодить под колеса.
Дети сами могли пострадать, потому что выбегали на дорогу. Фото: группа во «ВКонтакте» «Подслушано ЧМЗ»
— Уважаемые автовладельцы, будьте осторожны, проезжая по Комаровского, 6а в сторону «Утеса». Дети кидают камни в проезжающие авто. Пострадавшим от метания камней могу предоставить видео. А также родителям этих детей. Роликов достаточно. Детей предупреждали и не раз, — написала челябинка.
Девушка надеется, что ее пост дойдет до родителей, и они устроят детям серьезный разговор.
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ИСТОЧНИК KP.RU