2019-07-27T07:09:47+03:00
Общество

В Челябинске дети кидаются камнями в проезжающие автомобили

И радуются, если удается попасть
Валентина ВАГАНОВА
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Дети даже не догадываются, сколько потом водителям придется заплатить за покраску или восстановление стекла. Фото: группа во «ВКонтакте» «Подслушано ЧМЗ»Дети даже не догадываются, сколько потом водителям придется заплатить за покраску или восстановление стекла. Фото: группа во «ВКонтакте» «Подслушано ЧМЗ»
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Жительница Металлургического района стала очевидцем возмутительной детской забавы на дороге. Трое мальчуганов кидали камни в проезжающие автомобили. Более того, школьники выбегали на проезжую часть и рисковали угодить под колеса.

Дети сами могли пострадать, потому что выбегали на дорогу. Фото: группа во «ВКонтакте» «Подслушано ЧМЗ»

Дети сами могли пострадать, потому что выбегали на дорогу. Фото: группа во «ВКонтакте» «Подслушано ЧМЗ»

— Уважаемые автовладельцы, будьте осторожны, проезжая по Комаровского, 6а в сторону «Утеса». Дети кидают камни в проезжающие авто. Пострадавшим от метания камней могу предоставить видео. А также родителям этих детей. Роликов достаточно. Детей предупреждали и не раз, — написала челябинка.

Девушка надеется, что ее пост дойдет до родителей, и они устроят детям серьезный разговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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