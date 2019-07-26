2019-07-26T16:36:06+03:00
Происшествия

«С вещами на выход!»: пассажира сняли с авиарейса Челябинск-Москва за курение вейпа

Нарушителю придется заплатить штраф
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Заядлым курильщиком оказался 42-летнйи житель Москвы Фото: Юлия ПЫХАЛОВАЗаядлым курильщиком оказался 42-летнйи житель Москвы Фото: Юлия ПЫХАЛОВАФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В челябинском аэропорту задержали мужчину, который покурил на борту авиалайнера. Инцидент произошел 26 июля во время посадки на рейс Челябинск-Москва.

Один из пассажиров решил подымить электронной сигаретой в туалетной кабинке. На дым среагировали датчики противопожарной сигнализации. Посадку тут же приостановили, а в самолет вызвали наряд полиции. Командир воздушного судна принял решение снять нарушителя с рейса.

— Задержанным оказался 42-летнйи житель Москвы. На него составлен административный протокол, — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

За нарушение закона заядлому курильщику придется заплатить штраф от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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