2019-07-26T18:03:17+03:00
Происшествия

Житель Челябинской области случайно убил мать, спасая ее от приступа

Мужчина решил самостоятельно оказать первую помощь, не имея навыков
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Южноуральца обвиняют в причинение смерти по неосторожности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКОЮжноуральца обвиняют в причинение смерти по неосторожности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКОФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Трагедия произошла в январе этого года в Увельском районе Челябинской области. 29-лтний местный житель пришел в гости к своей матери. Внезапно у женщины начался эпилептический приступ. Она упала без сознания. Сын, не имея медицинского образования и опыта оказания первой помощи, решил самостоятельно спасти маму. Одной рукой он держал женщину за шею, а другой пытался разжать ей зубы. Однако не рассчитал силы и случайно задушил родственницу.

Когда мать перестала подавать признаки жизни, парень растерялся. О несчастном случае он сообщил участковому полиции только через несколько дней.

— Экспертиза установила, что убийство было непредумышленным. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Материалы переданы в суд, — рассказали в следственном отделе СУ СКР по Южноуральску.

Если вина южноуральца будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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