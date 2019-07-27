«Газель» упала на бок после ДТП на трассе под Курганом
Авария произошла на трассе Куртамыш — Курган в пятницу вечером, 26 июля. О ней в соцсетях сообщили очевидцы.
На повороте на Шмаково столкнулись «Форд Транзит» и «Газель». От удара «Форд» выбросило на обочину, а «Газель» легла на бок и полностью перекрыла проезжую часть, мешая движению в обе стороны. Водителям пришлось объезжать по обочине.
— Водитель «Форда» закимарил за рулем и въехал в меня, стоящего на обочине, — написал водитель «Газели» Вадим в группе во «ВКонтакте» «ЧП Курган».
«Газель» перекрыла собой дорогу. Фото: группа во «ВКонтакте» «ЧП Курган».
По предварительным данным, никто серьезно не пострадал. Обстоятельства и причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
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