Жителей Челябинска удивил козел, гуляющий по городу

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-27T09:20:00+03:00

Лишь бы не застрял рогатой головой в ограждении. Фото: группа во «ВКонтакте» «Наш Челябинск»

Он щипал траву на набережной

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Домашнее животное заметили на улице Университетская Набережная, на берегу реки Миасс. Козел просунул голову в ограждение и лакомился травой. Прохожие сфотографировали его и выложили фото в соцсети.

Пользователи написали в комментариях, что часто видят тут «деревенскую» живность.

— Там же частные дома, вот, вышел погулять. Тут еще и курицы с петухами бывают, — рассказала Ольга.

Челябинцы пошутили, что козлик делает полезное дело — борется с сорняком, как может. Набережная заросла, а рогатый просто приводит ее в порядок.

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ИСТОЧНИК KP.RU