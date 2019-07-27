Жителей Челябинска удивил козел, гуляющий по городу
Домашнее животное заметили на улице Университетская Набережная, на берегу реки Миасс. Козел просунул голову в ограждение и лакомился травой. Прохожие сфотографировали его и выложили фото в соцсети.
Пользователи написали в комментариях, что часто видят тут «деревенскую» живность.
— Там же частные дома, вот, вышел погулять. Тут еще и курицы с петухами бывают, — рассказала Ольга.
Челябинцы пошутили, что козлик делает полезное дело — борется с сорняком, как может. Набережная заросла, а рогатый просто приводит ее в порядок.
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ИСТОЧНИК KP.RU