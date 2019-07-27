2019-07-27T10:33:18+03:00
Происшествия

Стала известна личность погибшего в аварии с маршрутками и краном в Челябинске

Автокран насмерть снес иностранца
Валентина ВАГАНОВА
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По предварительным данным, у автокрана отказали тормоза на спуске с моста.По предварительным данным, у автокрана отказали тормоза на спуске с моста.Фото: Ирина КАРЕЛИНА
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В ДТП с маршрутными такси и автокраном, которое потрясло весь Челябинск, погиб 56-летний гражданин Узбекистана. От полученных травм он скончался на месте.

— Генконсульство взяло ситуацию на контроль. Решаются организационные и другие вопросы по отправке тела погибшего на родину, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в консульско-правовом департаменте Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

В консульстве выразили соболезнования родным и близким погибшего. А также напомнили, что граждане Узбекистана, находящиеся на территории Уральского федерального округа, могут в сложных жизненных ситуациях обращаться в Генеральное консульство в Екатеринбурге. Телефоны: +7 343 276 31 66, +7 343 272 31 33.

Напомним, авария произошла утром 26 июля на остановке «Улица Барбюса» в Ленинском районе. Автокран протаранил три маршрутки. Один человек погиб, еще восемь пострадали.

По предварительным данным, у автокрана отказали тормоза на спуске с моста. Сам водитель автокрана, который сейчас в больнице, утверждает, что перед выездом проверял авто и оно было исправно. Возбуждено уголовное дело.

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Кран протаранил маршрутные такси в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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