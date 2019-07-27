МЧС объявило штормовое предупреждение в Челябинской области
Жаркая и солнечная погода на Южном Урале сменится ливнями и грозами. Об этом предупреждают синоптики Челябинского гидрометеоцентра. МЧС рассылает южноуральцам уведомления о надвигающейся стихии.
— В воскресенье, 28 июля, в Челябинской области ожидаются грозы, возможен град, порывы ветра до 20 м/с. Телефон экстренных служб 101,112, — говорится в сообщении.
Между тем, завтра в области будет также тепло +24, +29 днем. А вот в понедельник, 29 июля, температура спадет. Ожидается +18, +23, в горах до +15.
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ИСТОЧНИК KP.RU