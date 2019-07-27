2019-07-27T12:38:12+03:00
Происшествия

Жителю Челябинской области грозит пять лет колонии за убийство лося

Плюс он уже выплатил большой штраф
Валентина ВАГАНОВА
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На отстрел животного нужно покупать специальную путевку.На отстрел животного нужно покупать специальную путевку.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Миассе полиция задержала 53-летнего браконьера, убившего лося на территории охотничьего хозяйства. Мясо животного обнаружили в лесу егеря. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей. У задержанного полицейские изъяли ружье, топор и нож.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет. Ущерб миассец полностью возместил, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас браконьер находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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