Жителю Челябинской области грозит пять лет колонии за убийство лося
В Миассе полиция задержала 53-летнего браконьера, убившего лося на территории охотничьего хозяйства. Мясо животного обнаружили в лесу егеря. Сумма ущерба составила 240 тысяч рублей. У задержанного полицейские изъяли ружье, топор и нож.
— Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет. Ущерб миассец полностью возместил, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас браконьер находится под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU