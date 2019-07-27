Жители Челябинской области отбили у кошек птенца ястреба
В Миассе семья спасла от кошек маленького ястреба. Он прилетел в сад, а домашние питомцы заметили его и решили прогнать силой.
— В огороде нашли птенца ястреба. Практически отбили от кошек. Сидит, не улетает. Подскажите кто-нибудь телефон, куда звонить, чтобы забрали. Минприроды или что там еще, — написала Ольга в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Миасс».
Миассцы предложили номера местных орнитологов и зоозащитников. Позже девушка написала, что «вопрос больше не обсуждается». Видимо, пернатого пристроили.
НА ЗАМЕТКУ
Куда звонить, если обнаружили дикую птицу, которой нужна помощь?
Министерство экологии Челябинской области — 8 (351) 264-74-41
Челябинское орнитологическое общество — 8-950-749-44-09.
ИСТОЧНИК KP.RU