2019-07-27T13:23:11+03:00
Общество

Жители Челябинской области отбили у кошек птенца ястреба

Пернатый случайно залетел в огород
Валентина ВАГАНОВА
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Кошки попытались прогнать чужака со своей территории. Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Миасс».Кошки попытались прогнать чужака со своей территории. Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Миасс».
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В Миассе семья спасла от кошек маленького ястреба. Он прилетел в сад, а домашние питомцы заметили его и решили прогнать силой.

— В огороде нашли птенца ястреба. Практически отбили от кошек. Сидит, не улетает. Подскажите кто-нибудь телефон, куда звонить, чтобы забрали. Минприроды или что там еще, — написала Ольга в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Миасс».

Миассцы предложили номера местных орнитологов и зоозащитников. Позже девушка написала, что «вопрос больше не обсуждается». Видимо, пернатого пристроили.

НА ЗАМЕТКУ

Куда звонить, если обнаружили дикую птицу, которой нужна помощь?

Министерство экологии Челябинской области — 8 (351) 264-74-41

Челябинское орнитологическое общество — 8-950-749-44-09.

ИСТОЧНИК KP.RU

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