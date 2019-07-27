Резвится и нежится с мамой: в челябинском зоопарке сняли на видео котенка пумы

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-27T14:52:54+03:00

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В зоопарке Челябинска подрастает котенок пумы Миссури. Сотрудники показали ее посетителям полторы недели назад. А родилась она еще 23 мая. Детеныш появился у пум Анжелики и Лео, кошки уже давно вместе и это не первое их потомство.

Сегодня, 27 июля, зоологи поделились новыми умилительными фото и видео из вольера, где живет кроха.

— Кто-то тут очень сладкий. Малышка Мисси растет не по дням, а по часам. Уже таскает у мамы самые большие куски мяса, очень хищно их обгрызает-обсасывает, и совсем почти не падает на поворотах, — написали сотрудники зоопарка.

На видео как раз успели поймать трапезу маленькой хищницы. А еще сняли, как она играет и, как ее заботливо вылизывает мама.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/722621" frameborder="0"></iframe> В зоопарке Челябинска сняли на видео котенка пумы.

ИСТОЧНИК KP.RU