Резвится и нежится с мамой: в челябинском зоопарке сняли на видео котенка пумы
В зоопарке Челябинска подрастает котенок пумы Миссури. Сотрудники показали ее посетителям полторы недели назад. А родилась она еще 23 мая. Детеныш появился у пум Анжелики и Лео, кошки уже давно вместе и это не первое их потомство.
Сегодня, 27 июля, зоологи поделились новыми умилительными фото и видео из вольера, где живет кроха.
— Кто-то тут очень сладкий. Малышка Мисси растет не по дням, а по часам. Уже таскает у мамы самые большие куски мяса, очень хищно их обгрызает-обсасывает, и совсем почти не падает на поворотах, — написали сотрудники зоопарка.
На видео как раз успели поймать трапезу маленькой хищницы. А еще сняли, как она играет и, как ее заботливо вылизывает мама.
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В зоопарке Челябинска сняли на видео котенка пумы.
ИСТОЧНИК KP.RU