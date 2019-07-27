2019-07-27T15:34:27+03:00
Общество

В Магнитогорске пропал 32-летний житель

Его ищут третьи сутки
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Если вы видели этого человека, позвоните по номеру 102. Фото: Легион-СПАСЕсли вы видели этого человека, позвоните по номеру 102. Фото: Легион-СПАС
Изменить размер текста:

Хамаев Руслан в четверг, 25 июля, ушел из дома по улице Калинина и больше его никто не видел. Мужчину разыскивают родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировки в соцсетях.

Приметы: рост 170-180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, смуглая кожа.

Руслан был в синей рубашке с длинным рукавом, джинсах, белых туфлях в сеточку и черной бейсболке.

Если вы видели его, знаете, где находится, позвоните по номерам 8-908-053-31-26 Мария, 8-909-097-72-60 Раис или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Резвится и нежится с мамой: в челябинском зоопарке сняли на видео котенка пумы
Жители Челябинской области отбили у кошек птенца ястреба
Жителю Челябинской области грозит пять лет колонии за убийство лося
МЧС объявило штормовое предупреждение в Челябинской области
УФАС просит рассказать жителей Челябинска, сколько они платят за анестезию в стоматологиях
Стала известна личность погибшего в аварии с маршрутками и краном в Челябинске
Жителей Челябинска удивил козел, гуляющий по городу
«Газель» упала на бок после ДТП на трассе под Курганом
Жительница Челябинской области лишилась 1,4 млн рублей при попытке заработать
Жителей Челябинска возмутили «тюремные нары» в сквере
В Челябинске дети кидаются камнями в проезжающие автомобили
На перекрестке в Челябинске «растаял» асфальт
Житель Челябинской области случайно убил мать, спасая ее от приступа
«С вещами на выход!»: пассажира сняли с авиарейса Челябинск-Москва за курение вейпа
За первую половину 2019 года ВТБ помог приобрести медоборудование 13 детским больницам
Следователи определились с окончательной редакцией обвинения челябинцу, который совращал детей в интернате
Центр занятости назвал ТОП-5 мужских профессий, с которыми справляются жительницы Челябинска
Как получить бесплатно 1 ГБ Интернета в роуминге
Водитель крана, который протаранил три маршрутки в Челябинске, объяснил, как случилась авария
Молодой паре из Челябинска, собравшей за сутки миллион на операцию будущему ребенку, отказали в визе в Германию
После аварии с краном и тремя маршрутками в Челябинске возбудили уголовное дело
Текслер запретил движение грузовиков днем после ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске
ГИБДД внепланово проверит грузовики после ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске