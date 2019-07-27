В Магнитогорске пропал 32-летний житель

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-27T15:34:27+03:00

Если вы видели этого человека, позвоните по номеру 102. Фото: Легион-СПАС

Изменить размер текста: A A

Хамаев Руслан в четверг, 25 июля, ушел из дома по улице Калинина и больше его никто не видел. Мужчину разыскивают родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировки в соцсетях.

Приметы: рост 170-180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, смуглая кожа.

Руслан был в синей рубашке с длинным рукавом, джинсах, белых туфлях в сеточку и черной бейсболке.

Если вы видели его, знаете, где находится, позвоните по номерам 8-908-053-31-26 Мария, 8-909-097-72-60 Раис или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU