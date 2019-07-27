Полицейские сожгли поля с коноплей в Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-27T16:23:16+03:00

Плантации конопли уничтожили в Чебаркуле. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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На Южном Урале силовики проводят профилактическую операцию «Мак-2019». Они совместно с сельскими администрациями уничтожают плантации конопли и мака. Это делается для того, чтобы их не смогли сорвать наркоманы.

Так, в Чебаркуле на днях сожгли и скосили 12,8 гектаров наркосодержащих растений.

Полицейские напоминают, что за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и, естественно, употребление наркотиков грозит серьезный срок.

— В зависимости от тяжести деяния предусматривается наказание от 3 лет до пожизненного заключения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/722632" frameborder="0"></iframe> Сжигание конопли в Чебаркуле.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области

ИСТОЧНИК KP.RU