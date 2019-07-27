Полицейские сожгли поля с коноплей в Челябинской области
На Южном Урале силовики проводят профилактическую операцию «Мак-2019». Они совместно с сельскими администрациями уничтожают плантации конопли и мака. Это делается для того, чтобы их не смогли сорвать наркоманы.
Так, в Чебаркуле на днях сожгли и скосили 12,8 гектаров наркосодержащих растений.
Полицейские напоминают, что за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и, естественно, употребление наркотиков грозит серьезный срок.
— В зависимости от тяжести деяния предусматривается наказание от 3 лет до пожизненного заключения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
Сжигание конопли в Чебаркуле.Видео: ГУ МВД России по Челябинской области
ИСТОЧНИК KP.RU