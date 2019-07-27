В Челябинске иномарка сбила школьника во дворе
ДТП произошло напротив дома № 76 по улице Молодогвардейцев вечером в пятницу, 26 июля. Молодой водитель на Mazda сбил 13-летнего подростка. Очевидцы вызвали «скорую».
— Медики осмотрели пострадавшего и назначили ему амбулаторное лечение, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
Госавтоинспекторы напоминают, летом двор — территория, требующая особой бдительности и водителей, и родителей. Здесь играют дети. Водители должны двигаться по двору с минимальной скоростью. А родители — контролировать детей, объяснять им правила поведения на дороге, в том числе во дворе.
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ИСТОЧНИК KP.RU