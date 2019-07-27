2019-07-27T17:00:26+03:00
Происшествия

В Челябинске иномарка сбила школьника во дворе

На место выезжала скорая помощь
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Медики назначили школьнику амбулаторное лечение.Медики назначили школьнику амбулаторное лечение.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло напротив дома № 76 по улице Молодогвардейцев вечером в пятницу, 26 июля. Молодой водитель на Mazda сбил 13-летнего подростка. Очевидцы вызвали «скорую».

— Медики осмотрели пострадавшего и назначили ему амбулаторное лечение, — рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

Госавтоинспекторы напоминают, летом двор — территория, требующая особой бдительности и водителей, и родителей. Здесь играют дети. Водители должны двигаться по двору с минимальной скоростью. А родители — контролировать детей, объяснять им правила поведения на дороге, в том числе во дворе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Кургана ограбил таксиста и рассчитался за поездку с его коллегой
100 рублей за литр бензина: в Челябинской области нашли АЗС с «золотым» топливом
Дети покрылись сыпью после купания в Тургояке
Полицейские сожгли поля с коноплей в Челябинской области
В Магнитогорске пропал 32-летний житель
Резвится и нежится с мамой: в челябинском зоопарке сняли на видео котенка пумы
Жители Челябинской области отбили у кошек птенца ястреба
Жителю Челябинской области грозит пять лет колонии за убийство лося
МЧС объявило штормовое предупреждение в Челябинской области
УФАС просит рассказать жителей Челябинска, сколько они платят за анестезию в стоматологиях
Стала известна личность погибшего в аварии с маршрутками и краном в Челябинске
Жителей Челябинска удивил козел, гуляющий по городу
«Газель» упала на бок после ДТП на трассе под Курганом
Жительница Челябинской области лишилась 1,4 млн рублей при попытке заработать
Жителей Челябинска возмутили «тюремные нары» в сквере
В Челябинске дети кидаются камнями в проезжающие автомобили
На перекрестке в Челябинске «растаял» асфальт
Житель Челябинской области случайно убил мать, спасая ее от приступа
«С вещами на выход!»: пассажира сняли с авиарейса Челябинск-Москва за курение вейпа
За первую половину 2019 года ВТБ помог приобрести медоборудование 13 детским больницам
Следователи определились с окончательной редакцией обвинения челябинцу, который совращал детей в интернате
Центр занятости назвал ТОП-5 мужских профессий, с которыми справляются жительницы Челябинска
Как получить бесплатно 1 ГБ Интернета в роуминге
Водитель крана, который протаранил три маршрутки в Челябинске, объяснил, как случилась авария
Молодой паре из Челябинска, собравшей за сутки миллион на операцию будущему ребенку, отказали в визе в Германию
После аварии с краном и тремя маршрутками в Челябинске возбудили уголовное дело
Текслер запретил движение грузовиков днем после ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске
ГИБДД внепланово проверит грузовики после ДТП с автокраном и маршрутками в Челябинске