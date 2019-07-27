Житель Кургана ограбил таксиста и рассчитался за поездку с его коллегой

СЕГОДНЯ 19:21 2019-07-27T19:21:30+03:00

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В полицию обратился 27-летний таксист. Он отвез клиента из Белозерского района в Целинный. А тот вместо оплаты достал нож, и, угрожая расправой, забрал всю выручку — более трех тысяч рублей.

— Часть похищенных денег он потратил на продукты и спиртное, а остальными рассчитался с другим таксистом этой же фирмы за проезд до Кургана, где и был задержан полицейскими, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в УМВД России по Курганской области.

Грабителю 21 год, на него возбудили уголовное дело за разбой. Ему грозит до десяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU