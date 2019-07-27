В Кургане автомобилист угодил в огромную яму в асфальте

СЕГОДНЯ 20:27 2019-07-27T20:29:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Курганец на иномарке провалился в большую дорожную яму. К счастью, машину он не повредил, но застрял крепко и самостоятельно выехать не смог. Фотографии очевидцы выложили в группу во «ВКонтакте» «Инцидент | Курган».

— Центральный стадион, яма посередине дороги, — подписал фото Владимир.

Пользователи удивились, как водитель не смог объехать яму, места предостаточно.

— Видно же, что не под машиной провалилось. Куда гнал-то? — прокомментировал пост Сергей.

Яма достаточно глубокая. Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент | Курган»

— Там доска стояла в яме, и ее очень хорошо было видно, видимо, автор ее не увидел, — написал Илья.

Но другие подписчики группы считают, что дело тут не во внимательности, ямы на дороге вообще не должно быть.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU