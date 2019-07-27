В Кургане автомобилист угодил в огромную яму в асфальте
Курганец на иномарке провалился в большую дорожную яму. К счастью, машину он не повредил, но застрял крепко и самостоятельно выехать не смог. Фотографии очевидцы выложили в группу во «ВКонтакте» «Инцидент | Курган».
— Центральный стадион, яма посередине дороги, — подписал фото Владимир.
Пользователи удивились, как водитель не смог объехать яму, места предостаточно.
— Видно же, что не под машиной провалилось. Куда гнал-то? — прокомментировал пост Сергей.
Яма достаточно глубокая. Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент | Курган»
— Там доска стояла в яме, и ее очень хорошо было видно, видимо, автор ее не увидел, — написал Илья.
Но другие подписчики группы считают, что дело тут не во внимательности, ямы на дороге вообще не должно быть.
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ИСТОЧНИК KP.RU