Смог в Челябинской области рассеется к полудню воскресенья

СЕГОДНЯ 20:47 2019-07-27T20:53:09+03:00

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На Южном Урале три дня действует НМУ первой степени опасности. При этом стоит жаркая погода. Люди жалуются, что на улице тяжело дышать. По данным Челябинского гидрометеоцентра, в воскресенье, 28 июля, смог рассеется.

Особый режим действует до 11 часов в Сатке, Златоусте, Аше, Коркино, Магнитогорске и Челябинске. А жителям Карабаша придется потерпеть до 19 часов.

Также завтра в области ожидается ухудшение погоды — ливень, грозы, местами даже пройдет град. Ветер усилится до 20 м/с. МЧС объявило штормовое предупреждение.

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ИСТОЧНИК KP.RU