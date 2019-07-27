В Сети появилось видео столкновения автокрана с маршрутками в Челябинске

СЕГОДНЯ 21:41 2019-07-27T21:44:09+03:00

В аварии пострадали восемь человек, один погиб. Фото: Ирина КАРЕЛИНА

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Жуткая авария с автокраном и несколькими автобусами ПАЗ, которая произошла 26 июля в Ленинском районе Челябинска, попала на запись видеорегистратора. На кадрах видно, как грузовой МАЗ на скорости съезжает с моста, сбивает человека на пешеходном переходе, а затем таранит маршрутки на остановке.

Дальше за считанные минуты на место стянутся спецслужбы. В больницу увезут восемь человек. Одного из пострадавших накроют черной пленкой — его уже медики не смогут спасти.

По предварительной версии, причиной аварии стал отказ тормозов. Сам водитель автокрана утверждает, что машина еще утром была исправна. Полиция возбудила уголовное дело за гибель человека из-за нарушения правил дорожного движения. В Челябинске начались массовые проверки большегрузов.

Личность погибшего установили — это 56-летний гражданин Узбекистана. Его тело готовят к транспортировке на родину.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/722665" frameborder="0"></iframe> Момент аварии с автокраном и маршрутками в Ленинском районе Челябинска попал на видео.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU