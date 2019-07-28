Урбанисты сделают сквер в самом криминальном месте Челябинска
Активисты движения «Челябинский урбанист» решили создать сквер в районе Теплотехнического института. Это место считается одним из самых криминальных в Челябинске. В подземном переходе на перекрестке ул. Кирова и пр. Победы часто можно встретить наркоманов, а во дворах постоянно сидят пьяные компании. Еще несколько лет назад Теплотех постоянно патрулировала полиция, но в последнее время нарядов почти не видно.
Здесь есть небольшой пустырь, который и собираются облагородить. Места между двумя зданиями вполне хватит под сквер.
Сквер сделают между двумя зданиями в районе Теплотехнического института. Фото: группа "Челябинский урбанист"/vk.com
Вот что планируют сделать общественники:
— покрасить асфальт в виде модной плитки;
— сделать клумбы;
— установить освещение;
— поставить лавочки.
Работа начнется уже через неделю.
— Стена дома, примыкающего к этому пятачку, обшита сайдингом. Но мы поговорили с собственником, и он согласился его убрать. На стене появятся исторические фото Теплотеха, чтобы люди видели, каким этот район был раньше, — говорит лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.
ИСТОЧНИК KP.RU