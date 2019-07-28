Урбанисты сделают сквер в самом криминальном месте Челябинска

СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-28T07:22:35+03:00

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Активисты движения «Челябинский урбанист» решили создать сквер в районе Теплотехнического института. Это место считается одним из самых криминальных в Челябинске. В подземном переходе на перекрестке ул. Кирова и пр. Победы часто можно встретить наркоманов, а во дворах постоянно сидят пьяные компании. Еще несколько лет назад Теплотех постоянно патрулировала полиция, но в последнее время нарядов почти не видно.

Здесь есть небольшой пустырь, который и собираются облагородить. Места между двумя зданиями вполне хватит под сквер.

Сквер сделают между двумя зданиями в районе Теплотехнического института. Фото: группа "Челябинский урбанист"/vk.com

Вот что планируют сделать общественники:

— покрасить асфальт в виде модной плитки;

— сделать клумбы;

— установить освещение;

— поставить лавочки.

Работа начнется уже через неделю.

— Стена дома, примыкающего к этому пятачку, обшита сайдингом. Но мы поговорили с собственником, и он согласился его убрать. На стене появятся исторические фото Теплотеха, чтобы люди видели, каким этот район был раньше, — говорит лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов.

ИСТОЧНИК KP.RU