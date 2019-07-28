2019-07-28T07:36:53+03:00
Общество

Где записаться в волонтеры на гран-при по фигурному катанию в Челябинске

Соревнования пройдут в ЛА «Трактор» с 9 по 15 сентября
Сергей УФИМЦЕВ
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Турнир пройдет в ледовой арене «Трактор».Турнир пройдет в ледовой арене «Трактор».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Осенью Челябинск принимает этап юниорского гран-при по фигурному катанию. Соревнования пройдут в ледовой арене «Трактор» с 9 по 15 сентября. В них будут участвовать фигуристы из 30 стран мира. Мы узнали, где записаться в волонтеры на гран-при по фигурному катанию в Челябинске.

Организаторы ожидают около 15 тысяч зрителей. Для проведения турнира требуются 90 волонтеров. Они будут помогать отделу аккредитации и сотрудникам СМИ. Также волонтерам по возможности придется стать переводчиками.

— Поскольку в Челябинске уже не в первый раз проходят международные соренования, у нас есть ребята с опытом. Но мы как всегда рады новым лицам. Главное, чтобы кандидат в волонтеры был старше 16 лет. И учтите, что на время проведения турнира требуется полная занятость, — рассказала руководитель волонтерского корпуса гран-при по фигурному катанию Алена Персидская.

Записаться в волонтеры можно в специальной форме в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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