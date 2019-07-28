Врачи назвали причины роста заболеваемости кишечной инфекцией в Челябинской области
На Южном Урале растет заболеваемость кишечной инфекцией. Например, в Магнитогорске с начала лета врачи приняли 446 детей. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Такие цифры приводит магнитогорский сайт Verstov.info со ссылкой на заместителя главврача детской больницы Юлию Щербакову.
Врачи называют основные причины роста заболеваемости среди детей:
— они элементарно не моют руки перед приемом пищи;
— дети едят немытые фрукты и плохо прожаренные шашлыки;
— ребятам дают просроченные кисломолочные продукты.
Главные симптомы кишечной инфекции: понос и рвота.
— На сегодняшний день у нас на лечении находятся 34 ребенка. У всех дисфункция кишечника. Ситуация под контролем — наши медики имеют большой опыт по оказанию помощи при сальмонеллезной инфекции и пищевых отравлениях, — говорит заместитель главного врача детской больницы Магнитогорска Юлия Щербакова.
ИСТОЧНИК KP.RU