Врачи назвали причины роста заболеваемости кишечной инфекцией в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:55 2019-07-28T07:55:35+03:00

За лето только в Магнитогорске более 400 детей подхватили кишечную инфекцию

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На Южном Урале растет заболеваемость кишечной инфекцией. Например, в Магнитогорске с начала лета врачи приняли 446 детей. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Такие цифры приводит магнитогорский сайт Verstov.info со ссылкой на заместителя главврача детской больницы Юлию Щербакову.

Врачи называют основные причины роста заболеваемости среди детей:

— они элементарно не моют руки перед приемом пищи;

— дети едят немытые фрукты и плохо прожаренные шашлыки;

— ребятам дают просроченные кисломолочные продукты.

Главные симптомы кишечной инфекции: понос и рвота.

— На сегодняшний день у нас на лечении находятся 34 ребенка. У всех дисфункция кишечника. Ситуация под контролем — наши медики имеют большой опыт по оказанию помощи при сальмонеллезной инфекции и пищевых отравлениях, — говорит заместитель главного врача детской больницы Магнитогорска Юлия Щербакова.

ИСТОЧНИК KP.RU