2019-07-28T08:56:27+03:00
Общество

Наталью Котову заметили в трамвае в Челябинске

Врип главы города лично проверила, как идет работа над благоустройством
Сергей УФИМЦЕВ
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Наталья Котова лично следит за благоустройством Челябинска.Наталья Котова лично следит за благоустройством Челябинска.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Временно исполняющая полномочия главы Челябинска прокатилась по городу на общественном транспорте. На днях Наталью Котову заметили в трамвае вместе со съемочной группой телеканала ОТВ.

Котова лично проверяет, как идет благоустройство Челябинска. Она осмотрела набережную реки Миасс и спустилась в подземный переход на площади Революции. Напомним, недавно уволилась чиновница, ответственная за ремонт подземки. Поводом стали многочисленные нарекания на слишком медленную реконструкцию перехода.

Глава региона Алексей Текслер поручил Наталье Котовой лично следить за подготовкой города к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут следующим летом. Основную часть саммитов перенесли в Санкт-Петербург, но в Челябинске остается деловая часть — встречи бизнесменов из разных стран. Поэтому Москва по-прежнему финансирует благоустройство южноуральской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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