Наталью Котову заметили в трамвае в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-28T08:56:27+03:00

Врип главы города лично проверила, как идет работа над благоустройством

Изменить размер текста: A A

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска прокатилась по городу на общественном транспорте. На днях Наталью Котову заметили в трамвае вместе со съемочной группой телеканала ОТВ.

Котова лично проверяет, как идет благоустройство Челябинска. Она осмотрела набережную реки Миасс и спустилась в подземный переход на площади Революции. Напомним, недавно уволилась чиновница, ответственная за ремонт подземки. Поводом стали многочисленные нарекания на слишком медленную реконструкцию перехода.

Глава региона Алексей Текслер поручил Наталье Котовой лично следить за подготовкой города к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут следующим летом. Основную часть саммитов перенесли в Санкт-Петербург, но в Челябинске остается деловая часть — встречи бизнесменов из разных стран. Поэтому Москва по-прежнему финансирует благоустройство южноуральской столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В администрации рассказали, на чем ездит новый мэр Челябинска Наталья Котова

В интернете неправильно приписали ей тонированный Mercedes. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU