Полиция задержала в Челябинской области аферистку, тайно оформившую кредит на коллегу

СЕГОДНЯ 09:30 2019-07-28T09:30:59+03:00

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В полицию обратилась жительница поселка Новониколаевка, что в Карталинском районе. Она рассказала, что банк требует с нее погасить кредит, который она никогда не брала.

Полицейские быстро раскрыли дело. Оказалось, займ на имя пострадавшей оформила ее коллега. Аферистка решила взять технику в кредит через интернет и ввела паспортные данные своей сотрудницы.

— Задержана 27-летняя жительница Новониколаевки. Она во всем призналась, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Общая сумма кредита составила 6 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы. Ее отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU