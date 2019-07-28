2019-07-28T09:52:49+03:00
Общество

Сотрудница автомойки угнала автомобиль клиентки в Челябинске

Она решила покататься на чужой машине и повредила ее
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Полиция быстро раскрыла угон. Фото: Михаил ФРОЛОВ.Полиция быстро раскрыла угон. Фото: Михаил ФРОЛОВ.
Изменить размер текста:

В МВД обратилась 50-летняя жительница Челябинска. Она заявила, что кто-то повредил ее дорогую иномарку. Челябинка на долгое время оставила машину на автомойке, а когда вернулась, заметила большие царапины на кузове.

Полицейские стали проверять записи с камер наблюдения. Оказалось, автомобиль угоняли! И сделала это сотрудница автомойки.

— Она решила покататься на машине клиентки. Выехала в город и совершила ДТП. Скрылась и вернула автомобиль назад на автомойку, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

22-летняя подозреваемая стала фигурантом уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в частном секторе в Челябинске тушили с 17 машин
Жара в Челябинске сменится дождями с грозами
Мотоциклист чудом выжил в ночном ДТП в Челябинске
Полиция задержала в Челябинской области аферистку, тайно оформившую кредит на коллегу
Наталью Котову заметили в трамвае в Челябинске
Врачи назвали причины роста заболеваемости кишечной инфекцией в Челябинской области
Где записаться в волонтеры на гран-при по фигурному катанию в Челябинске
Урбанисты сделают сквер в самом криминальном месте Челябинска
В Сети появилось видео столкновения автокрана с маршрутками в Челябинске
Смог в Челябинской области рассеется к полудню воскресенья
В Кургане автомобилист угодил в огромную яму в асфальте
Житель Кургана ограбил таксиста и рассчитался за поездку с его коллегой
100 рублей за литр бензина: в Челябинской области нашли АЗС с «золотым» топливом
Дети покрылись сыпью после купания в Тургояке
В Челябинске иномарка сбила школьника во дворе
Полицейские сожгли поля с коноплей в Челябинской области
В Магнитогорске пропал 32-летний житель
Резвится и нежится с мамой: в челябинском зоопарке сняли на видео котенка пумы
Жители Челябинской области отбили у кошек птенца ястреба
Жителю Челябинской области грозит пять лет колонии за убийство лося