Сотрудница автомойки угнала автомобиль клиентки в Челябинске
В МВД обратилась 50-летняя жительница Челябинска. Она заявила, что кто-то повредил ее дорогую иномарку. Челябинка на долгое время оставила машину на автомойке, а когда вернулась, заметила большие царапины на кузове.
Полицейские стали проверять записи с камер наблюдения. Оказалось, автомобиль угоняли! И сделала это сотрудница автомойки.
— Она решила покататься на машине клиентки. Выехала в город и совершила ДТП. Скрылась и вернула автомобиль назад на автомойку, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
22-летняя подозреваемая стала фигурантом уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU