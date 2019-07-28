Сотрудница автомойки угнала автомобиль клиентки в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-28T09:52:49+03:00

Она решила покататься на чужой машине и повредила ее

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В МВД обратилась 50-летняя жительница Челябинска. Она заявила, что кто-то повредил ее дорогую иномарку. Челябинка на долгое время оставила машину на автомойке, а когда вернулась, заметила большие царапины на кузове.

Полицейские стали проверять записи с камер наблюдения. Оказалось, автомобиль угоняли! И сделала это сотрудница автомойки.

— Она решила покататься на машине клиентки. Выехала в город и совершила ДТП. Скрылась и вернула автомобиль назад на автомойку, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

22-летняя подозреваемая стала фигурантом уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU