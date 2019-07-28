Мотоциклист чудом выжил в ночном ДТП в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-28T10:26:51+03:00

Мотоцикл попал под машину в Челябинске. Фото: группа "ЧП ДТП Челябинск"/vk.com

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Мотоцикл попал под машину в Челябинске. Авария произошла в субботу, 27 июля, около полуночи на улице Братьев Кашириных. Иномарка сбила байк в районе ЧелГУ.

— Столкнулись мотоцикл Kawasaki и легковая Honda. Водитель мотоцикла доставлен в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам очевидцев, после столкновения с легковушкой мотоциклист пролетел несколько метров. Жизнь ему спас шлем. Известно, что байкеру 28 лет.

Пока неясно, кто виноват в ДТП. Инспектора ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU