Мотоциклист чудом выжил в ночном ДТП в Челябинске
Иномарка сбила байк в районе ЧелГУ
Мотоцикл попал под машину в Челябинске. Фото: группа "ЧП ДТП Челябинск"/vk.com
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Мотоцикл попал под машину в Челябинске. Авария произошла в субботу, 27 июля, около полуночи на улице Братьев Кашириных. Иномарка сбила байк в районе ЧелГУ.
— Столкнулись мотоцикл Kawasaki и легковая Honda. Водитель мотоцикла доставлен в больницу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
По словам очевидцев, после столкновения с легковушкой мотоциклист пролетел несколько метров. Жизнь ему спас шлем. Известно, что байкеру 28 лет.
Пока неясно, кто виноват в ДТП. Инспектора ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU