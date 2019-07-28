2019-07-28T11:34:17+03:00
Происшествия

Пожар в частном секторе в Челябинске тушили с 17 машин

Жилой дом вспыхнул утром 28 июля на ЧТЗ
Сергей УФИМЦЕВ
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Пожар случился утром 28 июля в частном секторе Челябинска. Фото: Алексей БУЛАТОВ.Пожар случился утром 28 июля в частном секторе Челябинска. Фото: Алексей БУЛАТОВ.
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Крупный пожар случился в Тракторозаводском районе в Челябинске. Загорелся жилой дом в частном секторе в переулке Армавирский.

Сообщение о возгорании поступило на пульт «01» в 11:16. На место происшествия стянулись несколько экипажей МЧС, но их сил не хватало. В итоге прислали подкрепление.

— Пожар тушили с 17 единиц техники. Всего в ликвидации ЧП участвовал 51 человек, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Погибших и пострадавших нет. Через час после звонка огонь потушили. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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