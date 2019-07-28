Пропавший под Челябинском рыбак найден мертвым

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-28T12:12:15+03:00

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Рыбак из Челябинской области, пропавший без вести 11 июля, найден мертвым. По предварительным данным, он покончил с собой. Об этом сообщает газета «Сосновская нива» со ссылкой на собственные источники.

В последний раз 41-летний южноуралец выходил на связь больше двух недель назад. Известно, что он поехал рыбачить на озеро Касарги. С берега он в последний раз позвонил родне. Потом его остановили инспектора ГИБДД на трассе. Оказалось, рыбак сел пьяным за руль. Его машину отогнали на штрафстоянку, и с тех пор след южноуральца теряется.

Рыбака искали по всему Сосновскому району. На днях его тело нашли в лесу неподалеку от села Долгодеревенское, сообщают местные журналисты.

Сейчас в обстоятельствах смерти разбираются следователи. Они проверяют, действительно ли мужчина покончил с собой или это было скрытое убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU