2019-07-28T12:42:36+03:00
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за града и сильного ветра

МЧС предупреждает о непогоде в понедельник, 29 июля
Сергей УФИМЦЕВ
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На Южном Урале ожидаются грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ.На Южном Урале ожидаются грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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В понедельник на Южном Урале резко испортится погода. В регионе ожидаются сильные дожди с грозой. Возможны град и усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщает МЧС — гражданам приходят предупредительные сообщения на мобильники.

Штормовое предупреждение в Челябинской области объявлено на 29 июля. По данным синоптиков, всю предстоящую неделю на Южном Урале будет сырая погода.

— В понедельник закройте плотно окна, уходя на работу. На улице старайтесь обходить стороной рекламные конструкции, столбы и деревья — их может повалить сильным ветром, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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