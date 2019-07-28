Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за града и сильного ветра
МЧС предупреждает о непогоде в понедельник, 29 июля
На Южном Урале ожидаются грозы. Фото: Михаил ФРОЛОВ.
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В понедельник на Южном Урале резко испортится погода. В регионе ожидаются сильные дожди с грозой. Возможны град и усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщает МЧС — гражданам приходят предупредительные сообщения на мобильники.
Штормовое предупреждение в Челябинской области объявлено на 29 июля. По данным синоптиков, всю предстоящую неделю на Южном Урале будет сырая погода.
— В понедельник закройте плотно окна, уходя на работу. На улице старайтесь обходить стороной рекламные конструкции, столбы и деревья — их может повалить сильным ветром, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
ИСТОЧНИК KP.RU