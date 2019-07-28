Пожар на ЧТЗ 28 июля: огонь мог перейти с горящей сауны на соседние дома

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-28T14:39:58+03:00

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Большой пожар случился в переулке Армавирском, что в Тракторозаводском районе Челябинска. Пожар на ЧТЗ 28 июля было видно из других концов города: в небо поднялся огромный столб дыма. Как оказалось, загорелась сауна, расположенная в частном секторе.

— Пожарные сначала отключили электричество, а потом приступили к тушению. Была реальная угроза перехода огня на соседние дома. Но наши сотрудники смогли этого не допустить, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожар на ЧТЗ 28 июля потушили в течение часа. Сауна сгорела дотла, а соседние коттеджи не пострадали. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

Огонь тушили 51 человек с 17 машин. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU