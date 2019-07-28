Пожар на ЧТЗ 28 июля: огонь мог перейти с горящей сауны на соседние дома
Большой пожар случился в переулке Армавирском, что в Тракторозаводском районе Челябинска. Пожар на ЧТЗ 28 июля было видно из других концов города: в небо поднялся огромный столб дыма. Как оказалось, загорелась сауна, расположенная в частном секторе.
— Пожарные сначала отключили электричество, а потом приступили к тушению. Была реальная угроза перехода огня на соседние дома. Но наши сотрудники смогли этого не допустить, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Пожар на ЧТЗ 28 июля потушили в течение часа. Сауна сгорела дотла, а соседние коттеджи не пострадали. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.
Огонь тушили 51 человек с 17 машин. Погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU