2019-07-28T15:33:21+03:00
Общество

День ВМФ в Челябинске: моряки встретились возле знаменитого якоря

День ВМФ в Челябинске отпраздновали в Саду Победы
Сергей УФИМЦЕВ
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Самое большое количество моряков собралось в Саду Победы.Самое большое количество моряков собралось в Саду Победы.Фото: Станислав БЕЛКИН
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Во всех парках и скверах 28 июля было полно людей в тельняшках и бескозырках. День ВМФ в Челябинске начали праздновать с самого утра. А самое большое количество моряков собралось в Саду Победы. Здесь установлен памятник ветеранам Военно-морского флота. Его главный атрибут — якорь знаменитой подлодки из советского фильма «Командир счастливой щуки».

В Челябинске отметили День ВМФ. Фото: Станислав БЕЛКИН

В Челябинске отметили День ВМФ.Фото: Станислав БЕЛКИН

Моряков в Саду Победы поздравила глава Тракторозаводского района Галина Гаврилова.

— Огромное спасибо всем ветеранам, которые до сих пор верны флоту и Андреевскому флагу, — заявила со сцены Галина Гаврилова.

Моряки организовали сбор денег на завершение создания памятника ветеранам ВМФ. Фото: Станислав БЕЛКИН

Моряки организовали сбор денег на завершение создания памятника ветеранам ВМФ.Фото: Станислав БЕЛКИН

Во время праздника моряки организовали сбор денег на завершение создания памятника ветеранам ВМФ. Пожертвования пойдут на покупку морской цепи, которая украсит мемориал. За день удалось собрать около 28 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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