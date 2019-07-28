Полиция уничтожила поле конопли под Магнитогорском

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-28T16:01:47+03:00

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Поле дикорастущей конопли нашли неподалеку от Магнитогорска. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД нашли собственника земель и вместе с ним уничтожили незаконные посевы.

В общей сложности, площадь поля с коноплей составила около 600 квадратных метров.

— Дикорастущие конопля и мак во время созревания считаются наркотическим средством. Культивирование этих растений предполагает уголовную ответственность. Поэтому, если у вас на участке растет мак, стоит его убрать. Тем более, заросли мака или конопли могут привлечь внимание наркоманов, которые полезут к вам на участок, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU