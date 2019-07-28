Сторож детсада напал с бензопилой на пьяницу в Челябинске

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-28T18:05:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Кровавая драка развернулась в детском саду в Тракторозаводском районе. История случилась днем 28 июля. Пьяный челябинец забрался на территорию садика и требовал, чтобы ему отдали ребенка. Его не смущало, что сегодня воскресенье и детсад закрыт. А сторож решил его припугнуть и завел бензопилу.

Вызывать полицию не пришлось. Рядом оказался наряд Росгвардии. Бойцы увидели драку и вмешались.

— Сторож пытался выдворить пьяного человека с территории. А тот вел себя агрессивно и первым полез в драку. Тогда сторож решил его припугнуть и завел бензопилу. Говорит, что случайно ранил оппонента в руку, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Приехавшие на место ЧП медики оказали помощь пострадавшему. В обстоятельствах драки сейчас разбираются силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU