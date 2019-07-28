2019-07-28T18:05:35+03:00
Происшествия

Сторож детсада напал с бензопилой на пьяницу в Челябинске

Нетрезвый горожанин требовал отдать ему ребенка
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
В драку вовремя вмешались сотрудники Росгвардии. Фото: Олег ЗОЛОТО.В драку вовремя вмешались сотрудники Росгвардии. Фото: Олег ЗОЛОТО.
Изменить размер текста:

Кровавая драка развернулась в детском саду в Тракторозаводском районе. История случилась днем 28 июля. Пьяный челябинец забрался на территорию садика и требовал, чтобы ему отдали ребенка. Его не смущало, что сегодня воскресенье и детсад закрыт. А сторож решил его припугнуть и завел бензопилу.

Вызывать полицию не пришлось. Рядом оказался наряд Росгвардии. Бойцы увидели драку и вмешались.

— Сторож пытался выдворить пьяного человека с территории. А тот вел себя агрессивно и первым полез в драку. Тогда сторож решил его припугнуть и завел бензопилу. Говорит, что случайно ранил оппонента в руку, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

Приехавшие на место ЧП медики оказали помощь пострадавшему. В обстоятельствах драки сейчас разбираются силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция уничтожила поле конопли под Магнитогорском
День ВМФ в Челябинске: моряки встретились возле знаменитого якоря
Пожар на ЧТЗ 28 июля: огонь мог перейти с горящей сауны на соседние дома
На Таганае нашли необычного паука-волка
Штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за града и сильного ветра
Пропавший под Челябинском рыбак найден мертвым
Бой Сергей Ковалев — Энтони Ярд 24 августа 2019 года в Челябинске: ради него Крашер отказался от поединка с Альваресом
Пожар в частном секторе в Челябинске тушили с 17 машин
Жара в Челябинске сменится дождями с грозами
Мотоциклист чудом выжил в ночном ДТП в Челябинске
Сотрудница автомойки угнала автомобиль клиентки в Челябинске
Полиция задержала в Челябинской области аферистку, тайно оформившую кредит на коллегу
Наталью Котову заметили в трамвае в Челябинске
Врачи назвали причины роста заболеваемости кишечной инфекцией в Челябинской области
Где записаться в волонтеры на гран-при по фигурному катанию в Челябинске
Урбанисты сделают сквер в самом криминальном месте Челябинска
В Сети появилось видео столкновения автокрана с маршрутками в Челябинске
Смог в Челябинской области рассеется к полудню воскресенья
В Кургане автомобилист угодил в огромную яму в асфальте
Житель Кургана ограбил таксиста и рассчитался за поездку с его коллегой
100 рублей за литр бензина: в Челябинской области нашли АЗС с «золотым» топливом
Дети покрылись сыпью после купания в Тургояке
В Челябинске иномарка сбила школьника во дворе
Полицейские сожгли поля с коноплей в Челябинской области
В Магнитогорске пропал 32-летний житель
Резвится и нежится с мамой: в челябинском зоопарке сняли на видео котенка пумы
Жители Челябинской области отбили у кошек птенца ястреба
Жителю Челябинской области грозит пять лет колонии за убийство лося