Сторож детсада напал с бензопилой на пьяницу в Челябинске
Кровавая драка развернулась в детском саду в Тракторозаводском районе. История случилась днем 28 июля. Пьяный челябинец забрался на территорию садика и требовал, чтобы ему отдали ребенка. Его не смущало, что сегодня воскресенье и детсад закрыт. А сторож решил его припугнуть и завел бензопилу.
Вызывать полицию не пришлось. Рядом оказался наряд Росгвардии. Бойцы увидели драку и вмешались.
— Сторож пытался выдворить пьяного человека с территории. А тот вел себя агрессивно и первым полез в драку. Тогда сторож решил его припугнуть и завел бензопилу. Говорит, что случайно ранил оппонента в руку, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.
Приехавшие на место ЧП медики оказали помощь пострадавшему. В обстоятельствах драки сейчас разбираются силовики.
ИСТОЧНИК KP.RU